GCM encontra ‘cemitério’ de carros roubados e furtados em Araras

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Araras encontrou, na tarde da última terça-feira (28), vários carros produtos de roubo e furto num ‘cemitério’ de veículos em um canavial, que fica próximo à região da Fazenda São Gerônimo.

Segundo informações dos GCMs, foram encontradas oito carcaças de veículos, que tinham placas dos municípios de Iracemápolis, Limeira e Americana.

O que sobrou dos carros foi retirado do local por um guincho e apresentado no plantão da Central de Polícia Judiciária. Segundo informações da Polícia Civil, as investigações estão em andamento para localizar a quadrilha o quanto antes.