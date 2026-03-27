A meta do Governo do Brasil é viabilizar cerca de 65 milhões de recargas por ano às famílias atendidas pelo programa Gás do Povo – Foto: Ricardo Botelho/MME

Programa de auxílio para compra de gás de cozinha expande atendimento no estado de São Paulo em março de 2026, garantindo segurança alimentar.

O programa Gás do Povo beneficia mais de 1,1 milhão de novas famílias em todo o estado de São Paulo neste mês de março. A iniciativa do Governo Federal, que visa mitigar os impactos do preço do botijão de 13kg no orçamento doméstico, alcança uma marca histórica de expansão regional, garantindo que o recurso chegue aos lares em situação de vulnerabilidade social inscritos no Cadastro Único.

Em Rio Claro e região, o impacto da expansão do Gás do Povo também é sentido pelas famílias que dependem do auxílio para manter a regularidade das refeições. O cronograma de pagamentos segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), permitindo um fluxo organizado nos pontos de recebimento e agências bancárias credenciadas.

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Impacto social e critérios do benefício

Para manter o acesso ao Gás do Povo, as famílias devem estar com os dados atualizados no CadÚnico. O valor do benefício é calculado com base na média nacional do preço do botijão de gás, assegurando que o subsídio cubra integralmente ou a maior parte do custo do item essencial.

A expansão em março de 2026 reflete um esforço logístico para incluir cidadãos que aguardavam em fila de espera. Com o novo contingente, São Paulo consolida-se como um dos estados com maior cobertura do programa, essencial para a manutenção da dignidade e segurança alimentar da população de baixa renda.