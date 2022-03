Folhapress

O narrador Galvão Bueno largará a narração na TV Globo depois da Copa do Mundo do Qatar, que será realizada neste ano. O narrador se despede do Maracanã, nesta quinta-feira (24), na partida entre Brasil e Chile, às 20h30, pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

“Eu tenho contrato com a Globo até o fim do ano. E a gente resolveu que iríamos investir muito na minha participação na Olimpíada e, esse ano, seria seleção brasileira e Copa do Mundo. E estamos conversando para ver o que será depois do dia 18 de dezembro, que é o dia da final. Espero estar com saúde para estar lá”, disse Galvão ao jornal O Globo.

“E temos até lá para resolver o que vai acontecer. Eu diria que hoje tenho uma consciência de que seria minha última Copa do Mundo narrando em TV. Tudo tem seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, que termina o contrato para essa minha sequência de 41 anos na Globo, com trabalho do dia a dia, programa, narração de jogos, com essas coisas, a tendência nessa conversa é que isso pare depois da Copa do Mundo. Mas estamos negociando outras coisas. Outros caminhos. E, muito provavelmente, muita coisa nesse mundo digital e outras plataformas dentro do Grupo Globo. A Globo é minha casa”, acrescentou.

Galvão entrou na Globo no início dos anos 1980 e participou de 10 Copas do Mundo. “Globo é minha casa. Então, a nossa conversa nesse momento é: o que irá acontecer, como deixaremos as portas abertas e que porta será utilizada depois do dia 18 de dezembro. É impossível você dizer no mundo “não, nunca mais”. A vida me ensinou isso. Mas neste momento eu diria, narração em TV aberta, não mais”, declarou.

Mais cedo, o próprio narrador confirmou no Twitter a despedida no Maracanã. Além disso, ele destacou que o duelo contra o Chile será o compromisso derradeiro da seleção no Brasil antes da Copa do Mundo de 2022.

Em 2020, Galvão afirmou que não narraria a Copa do Qatar, mas depois mudou de ideia. No ano passado, ele retornou às transmissões no estúdio depois de 14 meses por conta da pandemia de covid-19.

Nesta semana, o principal narrador esportivo da Globo surpreendeu os confinados do BBB 22 e narrou um jogo de totó (ou pebolim) humano entre os participantes com a mesma emoção de uma partida de Copa do Mundo. Aos 71 anos, Galvão soma quase meio século de carreira.

Depois de enfrentar o Chile, o Brasil irá encarar a Bolívia, em La Paz, no próximo dia 29, no último compromisso oficial da seleção antes da Copa. O torneio mundial, inclusive, encerrará a passagem de Tite como treinador da equipe. Há cerca de um mês, ele confirmou que deixará o comando técnico da seleção brasileira após a disputa no Qatar.