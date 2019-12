Futebol se despede de “Geninho” ex- preparador físico do RCFC e União

Romon Rossi

Morreu na noite da última quarta-feira (18), em Araras, Eugênio Cardinalli Neto, “Geninho”, de 55 anos ex-preparador físico do União São João de Araras, Rio Claro FC e que atualmente trabalha nas categorias de base do Velo Clube.



A causa da morte, segundo a família, que falou com o JC por telefone foi por complicações provenientes do câncer no pulmão, que vinha enfrentando há mais de um ano. Ele era casado e deixa duas filhas. O sepultamento vai ser realizado na tarde de hoje(19) às 15h em Piracicaba.



“Geninho” era conhecido pelo seu profissionalismo e carisma no meio esportivo. Como jogador teve passagens por XV de Piracicaba, Velo Clube e União São João, além de ter jogado dois anos no Japão e ter tido uma curta passagem pela Ponte Preta em 1990.



Formado em Educação Física, Geninho se destacou como preparador físico passando por várias equipes como: XV de Piracicaba, Atlético de Sorocaba, Francana, União São João, Rio Claro, São Bento e Velo Clube. Fora de São Paulo, foi, ainda, preparador físico de times como CRB-AL, Corinthians Alagoano, Icasa-CE e Ipiranga-RS.