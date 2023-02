A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro atendeu ocorrência de furto de fios e cabos às 8h45 da manhã desta quarta-feira (15), em uma chácara localizada na Rua 17, bairro Consolação, região sul da cidade. A acusada, 42 anos, foi detida em flagrante pelos guardas quando estava em cima do telhado. Para invadir o local, ela rompeu a cerca de proteção com um alicate. Com a suspeita, além do alicate, foi apreendido cerca de 1 kg de fios e cabos. Ela foi apresentada na delegacia da Avenida da Saudade, no plantão policial da Polícia Civil e ficou à disposição da Justiça.

Atropelamento na pista

Atropelamento aconteceu no último dia 11 de fevereiro às 2h20 da madrugada no Km 174, na SP-310, Rodovia Washington Luís, região de Rio Claro. A vítima, um idoso de 66 anos, foi socorrido à unidade médica no Alto da Santa Cruz. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência. O fato ocorreu quando um motociclista em uma Honda CG 160 Fan azul, placa de Rio Claro, próximo ao acesso para Avenida Tancredo Neves, Jardim Claret, por motivos ainda a serem apurados, atropelou o idosos que caminhava no acostamento. Após o atropelamento, a motocicleta e seu condutor caíram na pista. O teste de bafômetro foi realizado no motociclista e nada foi constatado. Ambos foram socorridos com ferimentos leves e passam bem. A ocorrência foi registrada às 13h40 desta quarta-feira no plantão policial.

Caso de estelionato

Caso de estelionato aconteceu no último dia 21 de janeiro, no bairro Bela Vista, região leste de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 31 anos, relatou aos policiais que está com duas parcelas de seu veículo financiado em atraso e através do WhatsApp foi contactada por uma pessoa que se dizia representante da operadora. Ela teria aceitado o acordo oferecido e realizou o pagamento. Mas o boleto encaminhado era falso, com o crédito destinado ao golpista. A ocorrência foi registrada às 14h55 desta quarta-feira, no plantão da Polícia Civil.

Furto da carteira

Furto de R$ 250,00 teria ocorrido no último dia 9 de fevereiro às 16h, na Avenida Tancredo Neves, Jardim Claret, região oeste de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 52 anos, esqueceu sua carteira dentro do carrinho de compras. Além do dinheiro, haviam seus documentos pessoais e cartões bancários. Ela ainda foi alertada por um motorista que trafegava no local quando estava indo embora, mas não deu atenção ao aviso. Quando percebeu o que houve, retornou ao local em busca da carteira. Ela foi encontrada, mas o dinheiro não. A ocorrência foi registrada às 15h45 desta quarta-feira, no plantão policial.

Capturado na pista

Procurado, 34 anos, foi capturado pela Polícia Militar às 21h de quarta-feira no Km 71, na pista leste da SP-191, Rodovia Wilson Finardi que liga Rio Claro à Araras. O capturado tinha mandado de prisão na Vara Única da cidade de Pilar do Sul-SP, próximo à Sorocaba e retornou ao sistema carcerário.