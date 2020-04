Na quinta-feira (16) atendimento foi feito nos Cras Independência e Bonsucesso.

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro continua entregando cestas básicas para auxiliar famílias em dificuldades financeiras por conta da pandemia de coronavírus. Ao todo 750 cestas serão distribuídas nos centros de referência de assistência social (Cras) para atender quem perdeu sua fonte de renda. Na quinta-feira (16) a entrega foi feita nos Cras Independência e Bonsucesso.

“A entrega está sendo feita gradativamente para evitar o acúmulo de pessoas nos Cras”, observa Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social.

No Cras Independência foram entregues 25 cestas e no Bonsucesso 20. “Entre tantas dificuldades que enfrentamos hoje, a solidariedade nos mostra que juntos iremos superar este momento e que com a união de todos ninguém ficará sem comida na mesa”, destaca Paula.

Os alimentos foram conseguidos em campanha emergencial de arrecadação e estão sendo distribuídos nos Cras da cidade para atender trabalhadores que perderam sua fonte de renda, entre eles autônomos que hoje não podem trabalhar por conta da quarentena e desempregados. “O atendimento é voltado especialmente a essas pessoas que por conta do coronovírus enfrentam situação de vulnerabilidade social”, frisa Paula.

A logística de atendimento será definida em cada um dos Cras do município. “Os alimentos conseguidos em campanha realizada pelo Fundo Social foram doados à Secretaria do Desenvolvimento Social que nos Cras faz essa distribuição a partir de atendimento realizado por equipe técnica”, explica Érica Belomi, secretária do Desenvolvimento Social.

O objetivo é atender o maior número possível de famílias e para isso o período da campanha emergencial foi estendido. Até o próximo sábado (18) a comunidade pode levar sua doação até um dos seguintes pontos de arrecadação: Paço Municipal (Rua 3), Núcleo Administrativo Municipal (NAM – Rua 6), CEU Mãe Preta, subprefeitura do Cervezão, Udam +, supermercado Furquim, supermercado Irmãos Casagrande, supermercado Examine, varejão Horti Mais, Mercadão das Frutas, supermercado Tropical (Jardim das Palmeiras), Spani Atacadista, Covabra (Santana e Cervezão) e Assaí Atacadista.

Em caso de doação acima de dez quilos, o doador pode entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone 3526-7171 para a retirada no local. O atendimento telefônico é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.