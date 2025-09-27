Entrega faz parte do programa Marmita com Propósito.

No início da noite de quinta-feira, 26, cerca de 50 famílias do Recanto Paraíso receberam marmitas preparadas por equipe do Fundo Social de Solidariedade com alimentos doados pela população. As famílias atendidas são integrantes do projeto social Sou Livre.

A iniciativa do Fundo Social faz parte do programa Marmita com Propósito, lançado pela entidade no mês passado com o objetivo de atender famílias em vulnerabilidade social. “É uma maneira de reforçar a atenção que dedicamos àqueles que mais precisam”, afirma Bruna Perissonotto, presidente do Fundo Social, destacando a “imensa colaboração das pessoas que doam alimentos para aqueles que mais necessitam”.

O prefeito Gustavo também acompanhou a entrega das marmitas e ressaltou que a prefeitura desenvolve várias ações em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade. “A entrega das marmitas vem se somar a outras inciativas que têm como objetivo levar auxílio e um pouco de conforto a essas famílias”, ressalta.