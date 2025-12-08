Morreu nesta segunda-feira (8), aos 79 anos, João Mitiuo Konigami, fundador do tradicional Pastel da Margarida, referência gastronômica de Rio Claro há décadas.

Figura conhecida e querida na cidade, João deixa um legado marcado pelo empreendedorismo nas feiras tradicionais de Rio Claro, pelo atendimento e por um dos pastéis mais famosos da região, que se tornou ponto obrigatório para moradores e visitantes.

“Meu pai tinha como característica marcante a teimosia e foi através dela que prosperamos e aprendemos muito com ele que também tinha um coração enorme. Lutador, batalhador, construiu uma história linda e deixa grandes exemplos para nós familiares e muitos amigos ao longo destes 44 anos do Pastel da Margarida”, disse a esposa em nome de toda a família.

Konigami deixa a viúva, Shigue Zacabi Konigami (Margarida), e os filhos Lucas (casado com Camila), Luciene e Luciana (casada com Adilson), além de dois netos, familiares e muitos amigos.

O velório ocorre nesta terça-feira (9), das 7h30 às 11h30, no Memorial Cidade Jardim, mesmo local do sepultamento. Pelas redes sociais, parentes, amigos e clientes publicam homenagens e mensagens de lamentações e carinho.