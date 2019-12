Funcionário da Prefeitura é preso acusado de participação no roubo a André Godoy

Foi preso temporariamente na tarde de hoje (20) no bairro Cervezão um funcionário da Prefeitura Municipal de Rio Claro acusado de participação no assalto ao apartamento do vereador e presidente da Câmara Municipal, André Godoy no último dia 17, terça-feira.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Dr. Alexandre Socolowski, a Polícia Civil tem em mãos provas da participação desse funcionário e também do dono da chácara onde a falsa viatura da Polícia Federal foi encontrada.

Esse dono da chácara foi preso no mesmo dia do crime mas conseguiu um habeas corpus e está neste momento em liberdade.

Com o funcionário da prefeitura foram apreendidos dois celulares e pouco mais de R$ 9 mil, além de um carro. O delegado não pôde dar mais nenhum detalhe para não atrapalhar as investigações do caso.