Ainda é outono, mas as temperaturas já caíram muito nos últimos dias e noites. Diante deste inverno antecipado vem a preocupação com aqueles que vivem em situação de rua.

A reportagem do Jornal Cidade procurou a secretária de Desenvolvimento Social Erica Belomi que explicou que as ações este ano já começaram bem antes dos termômetros caírem: “Em março, diante da pandemia do novo coronavírus, e com os Centros Dia que recebem idosos fechados, fizemos uma reestruturação para receber esses moradores em situação de rua e ampliar o atendimento da Casa da Passagem. Acontece que muitos não aceitam ajuda, já que a partir do momento que entram precisam permanecer no local e existem regras como a proibição da ingestão de álcool e drogas. Nosso Serviço Social de Abordagem de Rua continua atualmente diariamente, mas infelizmente nem todos aceitam ajuda e não podemos forçar uma situação”.

Vem mais frio por aí…

Na madrugada de ontem (28), a Estação do Ceapla na Unesp registrou a temperatura de 3,2ºC, a mais baixa do ano até agora. As mínimas devem subir um pouco nos próximos dias, mas no primeiro final de semana de junho caem novamente.

Relembre: Mini Ginásio foi aberto e virou abrigo em 2019

No dia 8 de junho do ano passado, a Prefeitura Municipal de Rio Claro com o apoio das secretarias de Desenvolvimento Social, Esportes e Segurança, Fundo Social e Câmara Municipal, abriu as portas do Mini Ginásio Mané Bortolotti para uma ação até então inédita na cidade: o acolhimento de moradores em situação de rua e também de animais de estimação dessas pessoas. O local era aberto diariamente a partir das 17h e oferecia banho quente e alimentação, além de roupas, cobertores e colchões. A estrutura foi montada com doações em um mutirão que chamou a atenção pela quantidade de arrecadações e demonstrações de solidariedade da população rio-clarense.