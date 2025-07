Imagem ilustrativa

A segunda-feira (28) começou com instabilidade em Rio Claro. Dados da estação meteorológica da Unesp registraram 5,5 milímetros de chuva acumulada até as 07h00. A mudança no tempo se deve à passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo, o que favoreceu a formação de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva, algumas com trovoadas. A temperatura mínima registrada no município foi de 16,4°C e a máxima prevista para hoje deve variar entre 24°C e 26°C. A expectativa é que o tempo volte a se estabilizar nesta terça-feira (29), com baixa probabilidade de novas precipitações. As informações são da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.

Frente fria provoca chuvas e ventos fortes em várias regiões paulistas

Após um fim de semana de sol e calor, uma frente fria avançou sobre o estado na madrugada desta segunda-feira, provocando chuva e ventos em diversas regiões. A previsão é de que as precipitações ocorram ao longo do dia em todo o território paulista, com maior intensidade no sul do estado, próximo à divisa com o Paraná. No litoral, a instabilidade deve persistir com maior força, enquanto nas demais áreas a tendência é que a chuva diminua gradualmente até se converter em garoa no fim do dia.

A Defesa Civil alertou para ventos que podem chegar a 70 km/h em áreas como Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte, e até 90 km/h na Baixada Santista, Litoral Sul e partes da Grande São Paulo. Também foi emitido aviso de ressaca marítima a partir desta terça-feira, com previsão de ondas de até três metros ao longo do litoral paulista. Em São Paulo, na zona leste da capital, a força dos ventos causou a queda de uma árvore sobre um veículo no bairro Parque São Rafael, em São Mateus.