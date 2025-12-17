Imagem ilustrativa

Segundo o IPMet, a frente fria se afasta do estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, favorecendo a estabilização do tempo em grande parte do território paulista. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva, em razão da atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal, que provoca leve declínio nas temperaturas e pode ocasionar rajadas de vento ao longo do dia.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada nesta quarta-feira (17) no campus da Unesp foi de 17,6 °C, com máxima prevista de 25 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal.