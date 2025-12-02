Imagem ilustrativa

Segundo INMET, há possibilidade de queda de granizo entre a tarde e a noite; temperaturas têm leve declínio

Uma frente fria desloca-se pelo litoral paulista, causando instabilidades no estado de São Paulo. De acordo com o IPMet, há aumento da nebulosidade e formação de áreas de chuvas isoladas, algumas com trovoadas, principalmente entre os períodos da tarde e noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alerta para a possibilidade de queda de granizo durante a tarde e noite. As temperaturas registram leve declínio.

Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 21,6°C. A máxima prevista para esta terça-feira deve ficar entre 32°C e 34°C, conforme dados da Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).