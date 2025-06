Imagem ilustrativa

Nesta segunda-feira (09), o tempo segue instável no estado de São Paulo, com predomínio de nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas em Rio Claro e região. Segundo o IPMet, as condições atmosféricas são influenciadas pelo avanço de uma frente fria em direção ao Rio de Janeiro. Ao longo do dia, a nebulosidade tende a diminuir gradualmente a partir do oeste paulista, com a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, acompanhado por uma massa de ar frio, que provoca queda nas temperaturas.

Para esta terça-feira (10), a previsão indica tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado e ausência de chuvas no interior do estado. As temperaturas devem permanecer baixas em todo o território paulista, devido à atuação contínua do sistema de alta pressão e da massa de ar frio. Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada nesta segunda no campus da Unesp foi de 16,9°C, e a máxima prevista varia entre 17°C e 19°C, conforme dados da estação Ceapla-Unesp e da prefeitura de Rio Claro.