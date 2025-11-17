De acordo com o IPMet, a frente fria avança pelo estado de São Paulo e mantém o tempo instável em Rio Claro, com céu nublado e possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas. As temperaturas apresentam leve queda. A mínima registrada hoje (17) no campus da Unesp foi de 20,7 graus, enquanto a máxima prevista é de 26 graus. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.
Frente fria mantém instabilidade e reduz temperaturas em Rio Claro
Publicado por
