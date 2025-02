O lateral direito Yuri Ferraz, de 30 anos, lidera a defensiva. Já o lateral-esquerdo Léo Campos, de 32 anos, lidera os cruzamentos. O centroavante Daniel Amorim também está em destaque. Foto: Matheus Sciamana

Campeonato Paulista Série A1 se aproxima do mata-mata e Federação Paulista de Futebol (FPF) apresenta levantamento estatístico com jogadores; confira quem se destacou até aqui

O Velo Clube foi destaque em levantamento oficial da Federação Paulista de Futebol (FPF) quanto à primeira fase do Campeonato Paulista Série A1 até o momento, a três rodadas para o início da segunda fase. Dentro deste contexto, alguns jogadores vêm se destacando e liderando diferentes estatísticas individuais. Do elenco do Rubro-Verde, três deles estão mostrando um bom desempenho nas partidas.

Na parte defensiva, por exemplo, o lateral-direito Yuri Ferraz, de 30 anos, é o que mais acumula desarmes certos nas partidas do Paulistão. O lateral direito veio por empréstimo do Santa Cruz (PE), seus últimos clubes foram o Caxias (RS) e ABC (RN). Segundo as estatísticas, ele acumula 23 recuperações de bola para o Velo Clube até agora. No mesmo grupo estão Richard Rios (Palmeiras) com 16, seguido por Leandro Maciel (Botafogo-RP), Raniele (Corinthians), Andrés Hurtado (Red Bull Bragantino) e Neto Moura (Mirassol), todos empatados com 13 desarmes.

O levantamento traz também os dados sobre a quantidade de cruzamentos. O Velo Clube lidera com folga através do lateral-esquerdo Léo Campos, de 32 anos. Ele já acumula 22 cruzamentos durante as partidas da elite do futebol paulista. O jogador voltou ao Benitão após uma passagem pelo Cianorte (PR). Também já jogou pelo Grêmio e Criciúma. Atrás dele estão Cristiano (Portuguesa) com 15 cruzamentos, Elvis (Ponte Preta) com 13, Raphael Veiga (Palmeiras) que fez 12, ainda, Guilherme (Santos) e Igor Coronado (Corinthians) com 11 cada um.

Por fim, o centroavante Daniel Amorim, de 35 anos, artilheiro do time neste Paulistão, aparece na lista daqueles que mais fizeram gols e finalizações até agora. No grupo de estatísticas dos gols, ele aparece empatado com Mauricio (Palmeiras), Gabriel (Mirassol) e Talles Magno (Corinthians), todos com quatro gols cada um. Quem lidera é Guilherme (Santos) com sete gols.

Já em relação às finalizações, Guilherme (Santos) também lidera, com 14 delas. Na sequência vem novamente Daniel Amorim (Velo Clube), com 13 finalizações. O centroavante é experiente e atuou em 2024 no Athletic (MG) e Londrina (PR). Em 2021, fez 4 gols pelo Vasco da Gama (RJ). Ainda no mesmo grupo de finalizações, estão Memphis Depay (Corinthians) com 11, Iury Castilho (Mirassol) com 10 e Vinicinho (Red Bull Bragantino) com 10 finalizações.

Vale lembrar que o próximo jogo do Velo Clube acontece na quinta-feira (13), em Brasília, contra o São Paulo FC, no Estádio Mané Garrincha. A partida acontece a partir das 21h30.