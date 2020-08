Nesta quinta-feira (27) várias notícias compartilhadas no Facebook ganharam exibições de fotos pornográficas nas imagens de destaque, chamada de ‘thumb’. O internauta ao clicar para acessar a notícia estava normal no site e as fotos não apareciam mais, apenas nas redes sociais.

Houve relatos de usuários sobre o direcionamento de links. Alguns ao acessarem as matérias eram direcionados para sites com conteúdo adulto. O Facebook divulgou estar ciente de que algumas pessoas estão relatando terem visto conteúdos impróprios no Facebook que as políticas e que estão trabalhando para identificar e remover tais conteúdos o quanto antes.

Páginas como G1, Estadão, O Globo, Magazine Luiza, Quebrando o Tabu e diversas outras foram afetadas pelo problema.