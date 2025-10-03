Policiais da Força Tática prenderam, na tarde dessa quinta-feira (02), no bairro Guanabara I, em Rio Claro, um homem condenado a 14 anos de prisão por tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Militar, ele era procurado pela Justiça e foi localizado durante patrulhamento de rotina da equipe.

A captura ocorreu sem incidentes e confirmou o mandado de prisão em aberto. A ação integra as operações regulares da Força Tática, voltadas a reforçar a segurança e retirar das ruas indivíduos condenados por crimes graves. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.