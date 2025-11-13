Equipes da Força Tática realizaram duas ações distintas na tarde e na noite de quarta-feira (12), que resultaram na captura de dois procurados pela Justiça em Rio Claro, um no Centro e outro no Jardim Centenário.

Durante patrulhamento pelo Centro, os policiais abordaram um indivíduo e constataram a existência de ordem judicial em seu desfavor. Horas depois, em diligência no Jardim Centenário, a equipe recebeu informações sobre outro procurado que residia na região. O homem foi localizado e, após consulta, confirmou-se a existência de mandado de prisão por crime previsto no Código Penal.

Ambos foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça.