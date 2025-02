Imagem ilustrativa

Neste fim de semana, a previsão do tempo para Rio Claro aponta variações climáticas significativas. Neste sábado (15), o dia começou com sol e algumas nuvens, mas há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia e durante a noite. As temperaturas deverão variar entre 20°C e 30°C, com um volume de chuva estimado em 3,7 mm e probabilidade de precipitação de 85%. A umidade relativa do ar oscila entre 67% e 100%.

No domingo (16), o dia será de sol com muitas nuvens e sem previsão de chuvas. As temperaturas devem variar entre 20°C e 32°C. A umidade relativa do ar ficará entre 55% e 100%.

Informações do Portal Climatempo.