Foto: Arquivo JC

O fim de semana em Rio Claro será marcado por instabilidade atmosférica, com alternância entre períodos de sol, aumento de nebulosidade e ocorrência de chuva. Neste sábado (07), o dia começou com sol entre algumas nuvens. A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 20 °C, e a máxima deve chegar a 28 °C ao longo do dia. Há previsão de chuva passageira, com volume estimado em 10,3 milímetros e probabilidade de 79%. À noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas sem expectativa de precipitações significativas, mantendo o tempo firme. A umidade relativa do ar segue elevada, podendo atingir 98%.

No domingo (08), a instabilidade ganha força. O sol aparece nas primeiras horas do dia, mas a nebulosidade aumenta gradualmente, com pancadas de chuva previstas entre o fim da manhã e a tarde. À noite, há risco de temporal. O volume de chuva pode chegar a 26 milímetros, com probabilidade de 93%. As temperaturas variam entre 21 °C e 26 °C, a umidade do ar pode alcançar 99%, e os ventos sopram de nordeste, com velocidade aproximada de 4 quilômetros por hora. As informações são do portal Climatempo.