O fim de semana em Rio Claro será marcado por tempo instável e temperaturas amenas, com possibilidade de chuvas e períodos de céu nublado. Hoje (18), a cidade terá predomínio de nuvens, com chuvas ao longo do dia e da noite. As temperaturas devem variar entre 19°C e 31°C, com ventos fracos a oeste, a 10 km/h, e umidade relativa do ar entre 51% e 90%.

No domingo (19), a previsão indica sol entre nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado, enquanto a noite permanecerá com céu carregado. As temperaturas devem oscilar entre 14°C e 20°C, registrando queda significativa da mínima em relação ao sábado. Os ventos soprarão de sudeste a 20 km/h, e a umidade relativa do ar ficará entre 62% e 91%. A probabilidade de chuva é elevada ao longo do dia, embora as precipitações ocorram principalmente durante a madrugada, segundo o portal Climatempo.