Viatura Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Rio Claro

Contrato com locadora de veículos acabou e até que novo seja assinado, Guarda Civil Municipal trabalha com menos viaturas na fiscalização da segurança em Rio Claro

A Guarda Civil Municipal está com menos viaturas para fiscalizações e ações ostensivas nos bairros de Rio Claro. Isto por que o contrato com a empresa locadora de veículos acabou e, com isso, as viaturas então utilizadas precisaram ser devolvidas. A Secretaria Municipal de Segurança, no entanto, refuta que a menor quantidade de viaturas nas ruas cause problemas e afirmou que as rondas estão sendo reforçadas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança afirmou que está ampliando a frota própria da corporação. “As ações da GCM seguem sendo realizadas, inclusive com a nova operação Dezembro Seguro, nas qual as rondas nos corredores comerciais da cidade estão sendo intensificadas desde a segunda-feira (1º)”, informa.

A nova empresa para aluguel de veículos está sendo contratada para fornecimento de mais sete viaturas à Guarda Civil. A licitação já foi realizada, homologada e está em fase de assinatura de contrato. Segundo apurado no Portal de Transparência da Prefeitura de Rio Claro, o novo contrato passa dos R$ 550 mil.

Enquanto as novas viaturas locadas não chegam, a Guarda Civil Municipal atua com os veículos próprios: quatro viaturas de quatro rodas e nove motocicletas. Além disso, o atendimento também é feito pelo grupamento ciclístico, que foi retomado.

Já as ações para ampliar a frota própria incluem a compra de uma nova viatura para a Romu/Canil. A licitação foi concluída e o veículo, que está sendo adaptado, deve chegar nos próximos dias. O investimento é de mais de R$ 400 mil neste veículo. Também está em andamento a compra de duas viaturas para ronda escolar e uma viatura elétrica para a Patrulha Maria da Penha.