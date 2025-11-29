O mês de dezembro já está batendo na porta neste ano de 2025 e de olho em uma das datas mais aguardadas do calendário a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc) preparou uma programação especial para agradar a população e manter o clima e a magia .

É o ‘Natal Azul’, uma ação preparada com muito carinho como explica o presidente da Associação Nilson Nicoletti: “Vamos realizar durante todo o mês de dezembro, toda quinta, sexta e sábado shows no coreto do Jardim Público. É um ponto tradicional e muito bonito da nossa cidade e por isso foi escolhido. Convidamos artistas locais para que realizem shows musicais que irão entreter a população. Não haverá cobranças de ingressos, será um bônus para quem vier ao Centro de Rio Claro”.

A abertura oficial acontece no dia 4 de dezembro, às 17h, com a chegada do Papai Noel: “Será um momento mágico que vai começar com uma carreata na Avenida Presidente Kennedy, na Rua 14, na praça em frente a loja Pets. Esse trajeto vai seguir com o Papai Noel em caminhão ano 1959 até o coreto do Jardim Público. Uma oportunidade única para reunir as famílias e dar início a programação de Natal na cidade. Quando o Papai Noel chegar no Centro, por volta das 18h, ele vai atender as crianças e adultos que vão poder acompanhar o show da Kalu e os Bambas. Na oportunidade a Prefeitura de Rio Claro também irá preparar outros atrativos para o público como feira e food trucks. A intenção é que seja uma confraternização para todas as idades. Lembrando que a programação no Jardim Público às quintas e sextas será das 18h até umas 20h e aos sábados do meio-dia até umas 14h”, afirmou Nicoletti.