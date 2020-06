A polêmica envolvendo uma árvore localizada na Escola Municipal Diva Marques Gouvea ganhou novos capítulos nos últimos dias. Isso porque a raiz da figueira causou novos danos estruturais a uma residência localizada ao lado da escola. Desta vez, o problema aconteceu no banheiro da casa, que teve os canos entupidos pelas raízes da planta.

A situação da árvore, inclusive, é alvo de uma disputa judicial entre a família moradora da residência e a Prefeitura de Rio Claro. No ano passado, foi determinada a remoção da árvore, porém a decisão foi revista e a figueira permaneceu no local. Após isso, até chegaram a ser feitas obras para minimizar os estragos causados na residência, porém isso não resolveu completamente o problema.

“Semana passada o vaso entupiu, o encanador não conseguiu desentupir, tivemos que chamar uma empresa especializada. Quando tiraram o vaso, vimos a surpresa: a raiz estava invadindo o encanamento. Por isso, a empresa teve que dar um laudo pra gente, informando que o esgoto da casa está condenado. A raiz está dentro do banheiro, minha mãe tem mais de 80 anos de idade e, no inverno, está precisando sair para usar o banheiro de fora. Queremos que a Prefeitura resolvesse isso e não entrasse mais com recursos. Nós já ganhamos em primeira instância, o juiz já mandou cortar a árvore”, afirma Pedro Wolf, filho da proprietária da residência.

Segundo Pedro, todo o caso, além do prejuízo financeiro, preocupa a família com relação aos riscos e à segurança dos moradores da casa: “Esse problema vem desde 2006, quando já pedíamos para podar a árvore e a Prefeitura negava. A gente não tem condição de arcar com os prejuízos causados e a estrutura vai ficando cada vez mais danificada, podendo trazer consequências muito graves”.

O que diz a Prefeitura

Procurada pela reportagem do JC, a Prefeitura se pronunciou sobre o caso e comunicou que a administração municipal aguarda decisão judicial, com base em perícia realizada este ano no imóvel, para tomar as providências determinadas pela Justiça.

Disputa

Há anos existe o impasse entre a família e a Prefeitura por conta da figueira. No ano passado, a Justiça determinou a retirada da árvore, porém recursos fizeram a decisão ser revogada.