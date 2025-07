Trecho da Vila Industrial começou a receber cercamento objetivando restauração da área da Floresta Estadual de Rio Claro

A Floresta Estadual ‘Edmundo Navarro de Andrade’, em Rio Claro, está recebendo ações que visam à restauração ambiental da área. Nos últimos dias, trecho do antigo Horto Florestal na altura do bairro Vila Industrial começou a ser cercado para impedir o acesso e degradação do local, sobretudo, para proteger o curso do Ribeirão Claro, que passa por dentro da Feena e é responsável por 40% do abastecimento de água no município.

A Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, informou ao Jornal Cidade que a medida tem como objetivo proteger a vegetação em recuperação, evitar a entrada de pessoas e animais domésticos e preservar a qualidade da água. A Restauração Ecológica prevê ações em mais de 26 hectares das áreas de preservação permanente (APPs) do Ribeirão Claro.

No ano de 2022, o JC revelou que a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) escolheu a Feena para cumprir os termos de recuperação ambiental relacionada a obras de uma linha do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), da Baixada Santista, onde 200 árvores foram removidas por conta da intervenção viária em Santos (SP). Com isso, mil árvores deverão ser plantadas na cidade de Rio Claro, precisamente no Horto Florestal, segundo anunciado pela EMTU na época.

A Empresa Metropolitana contratou a empresa Ecotec para execução do projeto na Feena em 2023, e a partir da contratação começou diversas atividades incluídas no plano de trabalho. Até o momento já foram realizadas ações de contenção de erosão, curvas de nível, plantio de mudas, manejo de árvores exóticas, entre outras atividades. Além das ações de restauração, o acordo prevê um projeto de educação ambiental, junto à comunidade e escolas do entorno, que vem sendo executado com as equipes da empresa e monitores ambientais da Floresta Estadual em Rio Claro.

Ainda quanto ao cercamento na Vila Industrial, de acordo com o cronograma de execução da restauração, a conclusão do isolamento físico com alambrado está estimada para finalização neste mês de julho, dependendo das condições climáticas e logísticas locais. “Destacamos que se trata de uma medida de interesse coletivo, que reforça o compromisso com a segurança hídrica da região e com a conservação da Mata Atlântica”, conclui a Fundação Florestal.

Proteção

Vale lembrar que no ano passado decreto assinado pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) também autorizou a Fundação Florestal (FF) a implantar barreira física na área pública no entorno do bairro Orestes Armando Giovani, nos arredores da Vila Industrial, em especial aos fundos dos imóveis com frente para a Avenida 70-A, às margens do calçamento da Rua 19-A, contornando no alinhamento do campo de futebol até chegar na Avenida Ulysses Silveira Guimarães.