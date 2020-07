A Federação Paulista de Futebol, FPF, convocou os 16 clubes do Campeonato Paulista da Série A3 para um novo conselho arbitral por videoconferência na próxima terça-feira (28) às 11h.A entidade enviou um ofício com a convocação para os clubes participantes da terceira divisão do estadual.

O Velo Clube que disputa a competição será representado pelo presidente Reginaldo Breda.

O encontro deve definir os protocolos de segurança e as datas para a retomada do campeonato, que foi paralisado na 11ª rodada.

Não existe uma previsão de uma data para a retomada da competição, mas como na divisão de elite e de acesso é provável que as equipes sejam liberadas para realização de exames e treinamentos com bola a partir de agosto. A volta dos jogos deve acontecer no início de setembro.Restam ainda dez datas para o término do estadual, sendo quatro para a primeira fase e mais seis para a disputa do mata-mata.

Velo Clube

O time velista conseguiu manter boa parte do elenco para o retorno da competição. Estão confirmados para a retomada: os goleiros: Aurélio, Eduardo, Felipe Garça, os zagueiros Alexandre Carvalho, Felipe Codognatto, Gabriel Caran, Léo Santos, os laterais Everton, Janilson, Vinicius, os volantes Eurico e Niander, os meias Anderson Brito, Felipinho, Vitinho e os atacantes Igor, Lucas Duni, Luiz Gustavo, Rodney e Thiaguinho.

O time que tem o comando do técnico Cléber Gaucho ocupa a terceira colocação da competição com 18 pontos. São cinco vitórias, três empates e três derrotas. A equipe marcou 15 gols e sofreu 10 com um saldo de de 5.

O Rubro-verde tem pela frente ainda E.C. Primavera, G.E. Osasco, Batatais F.C. e o Paulista.

Vale destacar que os 16 times se enfrentam em turno único, classificando os oito primeiros para as quartas de final. A partir daí e nas semifinais e na decisão, os jogos serão em sistema mata-mata. A única novidade é que, em caso de igualdade nestes duelo, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. A única vantagem da melhor campanha será decidir o jogo final dentro de casa.