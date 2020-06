Pouco mais de um ano depois de aparecerem nas páginas do Jornal Cidade contando o sonho do casamento, o casal Gustavo da Silva Monteiro e Juliana Caroline Baldin Dias tornou-se, neste último fim de semana, marido e mulher. No entanto, a data tão esperada foi marcada por um obstáculo que eles não esperavam: a pandemia, e por isso eles somente casaram no civil, adiando a igreja e também toda a festa.

“Sabemos que não somos os únicos, mas no nosso caso deu uma frustração a mais, já que batalhamos muito por esse sonho. Foram dias e mais dias vendendo trufas nos semáforos para juntarmos o dinheiro, pois é um evento caro e que exige todo um planejamento. Claro que, quando o Jornal Cidade nos procurou para contar a nossa história, muitos fornecedores se sensibilizaram e quiseram nos presentear, mas com banda, DJ, decoração, filmagem. Porém, para outras coisas juntamos um dinheirinho suado para contratar”, conta Juliana.

Antes da Covid-19, a data do casamento estava marcada para o dia 16 de maio. Diante dos riscos, o casal procurou os fornecedores para remarcar: “Aí veio nossa primeira decepção. para este ano não existia mais nenhuma data aos sábados. Optamos então para o dia 30 de agosto, um domingo. Porém, agora já existe a possibilidade de termos que remarcar novamente e agora só para o ano que vem, provavelmente para março”, afirma Gustavo.

Como eles já haviam dado entrada nos papéis no cartório e se não comparecessem teriam que pagar novamente, optaram então por se casar somente no civil e agora esperar para o sonho da igreja e festa: “Está tudo escolhido, pronto, só não sabemos quando iremos viver todo esse sonho, mas acredito que agora será de uma maneira diferente. Depois do casamento no civil neste último sábado (6), passamos a morar juntos. Queríamos que fosse do jeito bem tradicional mesmo, que entrássemos na nossa casa depois que terminasse a festa do casamento, mas não foi possível. Sem dúvida muita coisa mudou, menos o nosso amor”, completa Juliana.