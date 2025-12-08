A Polícia Civil de Rio Claro investiga o desaparecimento de Simael Antunes de Sousa, de 43 anos, que não é visto desde 8 de setembro. O desaparecimento foi comunicado ao plantão policial na manhã de 8 de outubro, por sua mãe, Ana Oliveira de Sousa, residente na Rua 15 A, Vila São Miguel.

Segundo o boletim de ocorrência, Simael é branco, nascido em 14/07/1982. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa, e segue sob apuração da Polícia Civil.

Informações que possam ajudar na localização podem ser encaminhadas à Delegacia de Rio Claro ou diretamente para a família no telefone (19) 9-9905-0690.