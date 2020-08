Maicon William Colin, 31 anos, residente no Jardim Cidade Azul, está desaparecido desde sábado (8). De acordo com a família, ele saiu de casa às 11h40 para se encontrar com amigos num bar no Jardim Progresso.

Por volta das 16h, ele se despediu e ninguém mais teve informações sobre o seu paradeiro. Desde então, o celular de Maicon está desligado e a última visualização no WhatsApp foi às 15h47.

Ele saiu de casa com o seu carro, um Corsa Classic cinza escuro, placa DXE 1210. Para informações, entre em contato com a família no (19) 99661.3188.