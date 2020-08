Uma residência de Ipeúna foi atingida por chamas na manhã desta segunda-feira (17). Cinco moradores da casa estavam no local no momento do incêndio e foram encaminhados para atendimento médico. Ainda não há muitos detalhes sobre o estado de saúde da família, mas segundo relatos, eles passam bem.

Não foram revelados detalhes sobre a causa do incêndio, porém parentes dos moradores afirmar que o fogo destruiu boa parte dos bens da família, que agora pede ajuda da população.

Elisabete, irmã de uma das vítimas do incêndio, pede para quem puder e quiser ajudar a família de alguma forma entre em contato com ela através do número (19) 98805-1503.