Familiares e amigos realizam busca por Raimundo Nonato Pinheiro Filho, conhecido como Raimundinho, de 41 anos, que está desaparecido desde a última quarta-feira (15), quando saiu de casa no Jardim Guanabara. Segundo a irmã, Maria Pinheiro, Raimundo está em tratamento psiquiátrico e passou por período de internação com alta em 08 de julho, mas ainda precisa de medicação diária. Quando saiu de casa, Raimundo usava camiseta branca com gola escura, bermuda jeans e chinelo branco (como mostra o registro da câmera de segurança da residência). Quem tiver informações pode entrar em contato com Maria através do (19) 99668-2817.