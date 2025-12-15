Antonio de Padua Peixoto, Toninho – 76 anos.

Margarida Gonçalves, Margo – 79 anos. Faleceu dia 12, às 07h00, em Itirapina. Deixou as filhas Breda, Renata, Regiane, netos, bisnetos. Foi sepultada no Cemitério de Itirapina (Funerária João de Campos).

Delcy Zanão – 84 anos. Faleceu dia 12, às 08h09, nesta cidade. Era viúva Cezario Zanão. Deixou as filhas Denise (in memoriam), Debora (in memoriam), Daniela (in memoriam), os netos Guilherme, Giovana e Juliana. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Antonio de Padua Peixoto, Toninho – 76 anos. Faleceu dia 12, às 07h03, nesta cidade. Deixou viúva Sonia de Fatima Bortoloti Peixoto, os filhos Debora c/c Carlos Henrique, Marcelo Eduardo, neto Henrique. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).