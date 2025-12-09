Nascimento Rodrigues de Lima – 78 anos. Faleceu dia 06, às 03h20, nesta cidade. Deixou os filhos Andre c/c Tercilia, Andrea c/c Miguel, Reinaldo, Edenilton c/c Maria, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Clari Aparecida Lazaroni de Godoy – 89 anos. Faleceu dia 06, às 08h41, nesta cidade. Era viúva Adejair Soares de Godoy. Deixou a filha Sandra Fuzaro c/c Gerson Fuzaro, o neto Matheus c/c Juliana, bisnetos, demais familiares. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Maria Cristina Schimidt de Oliveira – 67 anos. Faleceu dia 06, às 10h39, nesta cidade. Deixou viúvo Ailton Luiz Alves de Oliveira, os filhos Camila c/c Ary Junior, Icaro, dois netos, irmão, sobrinhos. Foi sepultado no Cemitério de Itirapina (Funerária João de Campos).
Luiz Marcelo Reis – 83 anos. Faleceu dia 07, às 07h07, nesta cidade. Deixou viúva Idalina Bizeli Reis, os filhos Angela c/c Ricardo, Monica c/c Renato, Debora c/c Richard, Luiz Marcelo Reis Junior c/c Bruna, três netas, um bisneto. Foi sepultado no Cemitério Evangélico (Funerária João de Campos).
Griselia Routh Liasch, Griselda – 97 anos. Faleceu dia 07, às 10h40, em Campinas. Era viúva João Liasch. Deixou os filhos Jeanete c/c João Batista, Joel c/c Aparecida, netos, bisnetos, tataranetos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Amelia Sebastiana Sepulveda, Amelinha – 87 anos. Faleceu dia 07, às 10h30, nesta cidade. Era viúva João de Jesus Sepulveda. Deixou os filhos Sandra c/c Euclides, Jose c/c Regiane, Sueli c/c Antonio, Luiz (in memoriam) que foi c/c Iraides, seis netos, dois bisnetos, um tataraneto. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Maria Pedrina Lopes – 83 anos. Faleceu dia 08, nesta cidade. Era viúva de Joaquim Lopes da Silva. Deixou os filhos Afonso c/c Cleonice, José c/c Maria Aparecida, Gildete c/c José Carlos, Gilzelia e Gilvanete, netos, bisnetos. demais familiares e amigos. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 09, às 16h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Grupo Memorial Planos e Assistências Funeral).