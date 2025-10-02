Fábrica de gelo saborizado é interditada em Rio Claro. Polícia apreende quase uma tonelada de produtos fabricados em condições inadequadas, que representavam um risco direto à saúde da população

Operação conjunta apreendeu quase uma tonelada de produtos fabricados em condições inadequadas, com risco à saúde pública; Vigilância Sanitária interditou o local

Uma operação conjunta comandada pela Polícia Civil de Rio Claro através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) fechou nesta quinta-feira (02) uma fábrica clandestina de gelo saborizado que funcionava em um imóvel na Rua 10, bairro Santa Cruz. A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária e a secretaria de Meio Ambiente.

O local não possuía registro como pessoa jurídica, tampouco autorização dos órgãos competentes para o exercício da atividade. Foram apreendidas 4.750 unidades de gelo saborizado (aproximadamente 902,5 kg), 18 pacotes de 5 kg de saborizante (90 kg), 44 pacotes de adoçante de 300 g (13,2 kg), 19.000 rótulos irregulares, três máquinas de congelamento, um bebedouro, sete freezers, duas seladoras e 18 formas de inox. Garrafas de bebidas alcoólicas e embalagens com indícios de reutilização irregular também foram encontradas na residência.

“A atividade gerava risco direto à saúde pública considerando que se trata de produto alimentício fabricado em condições inadequadas, sem controle sanitário e fora das normas regulamentares. A pronta intervenção da Polícia Civil e a consequente apreensão dos produtos foram fundamentais para a interrupção da atividade ilícita e para a preservação da saúde coletiva. Uma pessoa foi presa em flagrante”, pontou Paulo Hadich, delegado seccional de Rio Claro.

A Vigilância Sanitária procedeu à autuação administrativa, interdição do local, descarte dos produtos e recolhimento de amostras para análise pericial.