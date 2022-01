A Defesa Civil de Rio Claro está na tarde desta quarta-feira (19) na estrada que liga Rio Claro ao Distrito de Ajapi onde uma ocorrência foi registrada em uma empresa e mobilizou além dos agentes, profissionais do Corpo de Bombeiros e Samu.

De acordo com informações obtidas pelo JC junto a profissionais que estão no local, houve um problema que ocasionou uma explosão em um tanque. Esse produto (ácido sulfúrico) foi para a caixa de contenção e acabou vazando para a estrada através da canaleta de água da chuva. A própria empresa lavou o local e fez a parte de isolamento. A Secretaria de Meio Ambiente também está acompanhando. A Defesa Civil já fez uma primeira vistoria na empresa e foi feita a contenção do ácido sulfúrico e agora irá acionar a Cetesb para que a mesma tome as providências e outras averiguações na empresa se a parte de contenção está de acordo com a legislação. A Secretraria do Meio Ambiente também estará acompanhando de perto toda a documentação da empresa.

Vítimas

De acordo com o Corpo de Bombeiros dois funcionários da empresa ficaram feridos na explosão. Um foi socorrido pelo Resgate e outro por uma equipe do Samu. As identidades não foram informadas apenas que um deles teve uma fratura no braço e queimaduras pelo rosto e outras parte dos corpo. A outra vítima teve escoriações e também apresentou queimaduras.

A reportagem do Jornal Cidade está tentando contato com a empresa e mais informações a qualquer momento e também na edição impressa desta quinta-feira (20).