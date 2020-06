Ramon Rossi

Araras ampliou a testagem para covid-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), no último mês, com a oferta de exames realizados de forma particular e também de testes rápidos que vieram do Governo Federal para avaliar profissionais das áreas da saúde e da segurança com sintomas suspeitos da doença. Atualmente, são 1.300 notificações na cidade e 129 casos confirmados da doença.

Até o fim de abril, apenas situações que se enquadravam no protocolo do Ministério da Saúde eram testadas na cidade. Pela determinação nacional, que continua em vigor em todo o Brasil, a rede municipal de saúde e os convênios médicos podem testar somente pessoas internadas com sintomas suspeitos e também profissionais da saúde.

Desde o mês passado, porém, além dos testes feitos pela rede pública e pelos convênios, laboratórios particulares da cidade, credenciados junto ao Instituto Adolfo Lutz, também passaram a oferecer exames a pessoas que não fazem parte do protocolo definido pelo Ministério da Saúde, mas querem saber se tiveram contato com o novo coronavírus. As análises custam, em média, R$ 300 e são contratadas de forma particular pelos pacientes.

Em maio, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu também 3 mil testes rápidos vindos do Governo Federal, que são realizados segundo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. De acordo com o protocolo, eles são destinados apenas a profissionais das áreas de saúde e de segurança pública que apresentam sintomas suspeitos da covid-19 – e já estão sendo testados na cidade.

Todos os exames realizados entram nas estatísticas oficiais da Vigilância Epidemiológica de Araras. Os casos suspeitos e confirmados são monitorados pela equipe do setor, que orienta os pacientes sobre isolamento domiciliar e cuidados para evitar a proliferação do vírus.

Transmissão comunitária

Araras tem transmissão comunitária do novo coronavírus desde abril, ou seja, desde então não é mais possível detectar a origem da infecção dos pacientes.

Segundo levantamento realizado pela Vigilância Epidemiológica, os casos confirmados da covid envolvem pacientes que moram em todas as regiões da cidade.

A transmissão do coronavírus acontece por meio de gotículas respiratórias e o período de incubação do vírus pode chegar a até 15 dias, tempo em que os primeiros sintomas podem levar para aparecer desde a infecção.

Evitar locais com aglomeração de pessoas, lavar corretamente as mãos e cobrir a boca ao tossir e espirrar estão entre as principais medidas preventivas. Em caso de dúvida, os ararenses podem ligar para a Secretaria Municipal de Saúde para serem orientados. O telefone é 3543-1522.