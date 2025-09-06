A aplicação de multas por evasão de pedágio nas rodovias sob gestão da Eixo SP Concessionária de Rodovias vem registrando aumento nos últimos meses. Entre fevereiro e julho, o número de autuações emitidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) cresceu mais de 200%. Somente nos últimos dois meses, foram aplicadas mais de 3,5 mil multas.

O objetivo da operação é coibir uma prática ilegal que compromete os investimentos realizados na malha viária e coloca em risco a segurança dos usuários. A evasão de pedágio é classificada como infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (artigo 209), sujeita a multa de R$ 195,23 e acréscimo de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para identificar os infratores, todas as 21 praças de pedágio da Eixo SP contam com o sistema Nevada, tecnologia equipada com câmeras inteligentes que registram imagens em 360 graus de todos os veículos em passagem. O funcionamento é automático. Assim que o veículo entra na área de cobrança, câmeras registram a placa e a situação do semáforo de pedágio. Se houver passagem com sinal vermelho e o sistema não identificar um TAG válido, a imagem é enviada automaticamente ao DER-SP para emissão do auto de infração.

Além disso, o sistema Nevada também detecta outras irregularidades como placas encobertas, adulteradas ou ausentes, acionando a Polícia Rodoviária para as medidas cabíveis.

Benefícios

Segundo Fábio Souza, gerente executivo de Operações e Tecnologia da Eixo SP, a intensificação da fiscalização já apresenta resultados positivos. “O pedágio é fundamental para que possamos manter as estradas em boas condições e investir em obras e serviços que ajudam a garantir a segurança dos usuários. Quando um motorista se evade, ele não só comete uma infração, como prejudica toda a coletividade, pois compromete os investimentos que beneficiam a todos”, afirma.