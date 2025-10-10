Mais um assalto é registrado na região central de Rio Claro. Na tarde de quarta-feira (08), um estudante foi abordado por dois criminosos armados na Rua 8, logo após sair de uma unidade de ensino. A dupla estava em uma motocicleta preta, modelo Honda CG 160. O passageiro, armado com um revólver calibre 38 prateado de cano longo, anunciou o roubo, ameaçou a vítima de morte e levou uma mochila contendo um notebook e um celular.

O condutor da moto, descrito como branco, usava moletom branco, calça jeans clara e capacete branco e rosa, possuindo uma tatuagem de duas lágrimas no rosto. O comparsa, de pele morena, vestia jaqueta preta e botas marrons. Após o crime, os assaltantes fugiram. A Polícia Civil investiga o caso e deve utilizar imagens de câmeras da região para identificar os responsáveis. A vítima afirmou que pode reconhecê-los.