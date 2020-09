FÁBIO MUNHOZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A taxa de isolamento social registrada no Estado de São Paulo chegou a 40% na última sexta-feira (4), segundo dados divulgados pelo Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. O percentual é o mais baixo desde o dia 22 de março, quando foi decretada a quarentena pelo governador João Doria (PSDB).

Para diminuir a velocidade com que o novo coronavírus se espalha entre a população, a OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda que a taxa de isolamento social seja superior a 70%. Desde o início da quarentena, as autoridades de Saúde do estado consideraram o nível de 55% como patamar mínimo a ser atendido.

Entretanto, a última vez em que o estado registrou 55% de adesão ao isolamento social foi no dia 24 de maio. Considerando as últimas sextas feiras, o índice vem caindo semanalmente: nos dias 14 e 21 de agosto, o percentual era de 42%, chegando a 41% na semana passada.

Na capital, o índice de adesão ao isolamento social também foi de 40% na sexta-feira (4). A última vez em que esse mesmo percentual havia sido registrado na cidade foi em 18 de março, pouco antes do início da quarentena no município.

Na Baixada Santista, o isolamento é ainda mais baixo: em Santos o percentual foi de 36% na quinta e na sexta-feira. A primeira vez que a cidade alcançou um nível inferior a 40% foi no dia 22 de julho.

Por conta do feriadão do Dia da Independência, milhares de pessoas se dirigiram para o litoral paulista.

Segundo a concessionária Ecovias, 156 mil veículos desceram a serra rumo à Baixada Santista entre a sexta-feira e as 18h deste sábado (5). Outros 52 mil carros seguiram pela rodovia dos Tamoios sentido litoral norte.

O governo de São Paulo enviou 20 mil policiais às praias paulistas para tentar garantir o distanciamento social. Os agentes também foram incumbidos de ajudar no trabalho de fiscalização do uso de máscaras.