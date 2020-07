A Prefeitura de Rio Claro corrigiu no Portal de Transparência, nessa terça-feira (28), dados referentes a um contrato de aluguel da Secretaria Municipal de Educação sobre um prédio no bairro Novo Jardim Wenzel. Ao longo do dia repercutiu um indicativo referente ao empenho do contrato, com dispensa de licitação, para o qual se informava que o mesmo teria como finalidade um ‘Campeonato Sul-Americano de Balonismo em comemoração ao aniversário de Rio Claro’.

Ao consultar os dados indicados no site oficial da administração municipal, confere-se que houve a correção dos dados. A reportagem do Jornal Cidade questionou o governo que, em nota, afirmou o empenho em questão é referente à locação de imóvel, como também já estava descrito na especificação do material postado. “A referência equivocada a campeonato de balonismo deveu-se à digitação errada de um código e a correção já foi feita”, informa a Prefeitura.

A gestão também esclarece que a renovação do contrato de locação garante espaço físico de aulas para 60 crianças da Educação Infantil da Escola Municipal Luís Martins, em frente à qual está localizado o imóvel locado. O imóvel vem sendo usado pela rede pública municipal de ensino desde 2018 e com a renovação do contrato continua à disposição da Secretaria da Educação.

Em contato com Sergio Martins, presidente da Associação Luterana Alvo, o mesmo confirmou que se trata do aluguel das salas e demais espaços do prédio para uso dos alunos. “Somos uma entidade sem fins lucrativos. Temos essa parceria com a Prefeitura. Esse ‘aluguel’ nada mais é do que uma ajuda de custo para pagar luz e água”, afirma, acrescentando que no primeiro ano da parceria os cômodos eram emprestados gratuitamente, mas que o consumo aumentou substancialmente. Martins reitera, ainda, que o valor indicado, de R$ 39 mil, na realidade é de cerca de R$ 13 mil referente a um ano. O valor maior refere-se a uma projeção de três anos caso haja renovação do contrato.