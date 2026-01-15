Foto: JC Rio Claro

Um grave acidente envolvendo quatro carretas na Rodovia Fausto Santomauro causou lentidão e mobilizou equipes de resgate de toda a região nesta quinta-feira

Um grave engavetamento na SP-127 envolvendo quatro veículos de carga foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (15). A colisão ocorreu no km 13,5, no sentido Piracicaba a Rio Claro.

O acidente aconteceu nos limites do município de Piracicaba, pouco antes da praça de pedágio. De acordo com informações iniciais, a colisão teria sido causada pela lentidão na fila do sistema “Sem Parar”.

Vítima e atendimento no engavetamento na SP-127

Um dos condutores das carretas envolvidas no engavetamento na SP-127 ficou gravemente ferido. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi trazido para atendimento médico em Rio Claro.

A operação de resgate e sinalização mobilizou diversas equipes das cidades de Rio Claro, Limeira, Iracemápolis e Piracicaba. O estado de saúde atualizado da vítima ainda não foi divulgado oficialmente pelas autoridades.

Trânsito e interdição na Rodovia Fausto Santomauro

Devido à gravidade da batida e ao tamanho dos veículos, a via ficou totalmente interditada no sentido Rio Claro. O bloqueio causou um extenso congestionamento na Rodovia Fausto Santomauro.

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, pois a fila de veículos no pedágio estava se estendendo para a faixa de rolagem no momento do acidente.