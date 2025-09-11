Acidente interdita parcialmente rodovia; três pessoas ficam feridas, mas todas com lesões leves. Trânsito foi liberado por volta das 11h

Um engavetamento envolvendo uma ambulância Renault Master, da Prefeitura de Itirapina, uma Fiat Strada e uma carreta VW 25.420 interditou parcialmente a Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Piracicaba, na manhã desta quinta-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 8h30 no km 28,3, sentido Rio Claro, e mobilizou a concessionária Colinas, SAMU, Polícia Militar Rodoviária e equipes de resgate.

Segundo informações do policiamento, a ambulância seguia pela faixa 2 quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu na traseira da Strada. O impacto projetou o utilitário contra a carreta, que conseguiu parar no acostamento. Já a ambulância e a Strada ficaram imobilizadas na pista.

Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição total da faixa 2 e do acostamento, liberados entre 10h35 e 11h05. A carreta transportava sucata e seguiu viagem após a liberação, enquanto a ambulância e o utilitário foram removidos para uma borracharia próxima, no km 27.

Seis pessoas estavam nos veículos: três ficaram ilesas e três tiveram ferimentos leves, sendo duas ocupantes da Strada e um da ambulância. Todas receberam atendimento no local. O caso está registrado pela Polícia Rodoviária.