Imagem ilustrativa

Dados do governo de SP mostram que o estado criou 390 mil vagas em 2024; Limeira e São Carlos também aparecem no top 50

O estado de São Paulo criou mais de 390 mil vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros sete meses deste ano, o equivalente a 2 mil por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de agosto de 2024 a julho de 2025), foram 403 mil oportunidades. Só no mês de julho, o saldo foi de 43 mil novos postos de trabalho.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,29% em julho, 2,73% no acumulado do ano e 2,82% no acumulado de 12 meses.

Além disso, o estado criou 33% do total de vagas com carteira assinada do país em julho, 29% do total nos primeiros sete meses e 27% em 12 meses. Assim, São Paulo se consolida como a unidade da Federação que tem maior saldo de vagas do país.

Na lista

No levantamento referente ao mês de julho, Rio Claro não aparece entre as cidades que mais tiveram saldo positivo em relação às vagas criadas em julho. Da região, aparece Piracicaba (em 14º lugar com 498 vagas) e São Carlos (na 43ª posição com 264 vagas).

Na listagem dos 50 municípios com maior saldo de vagas referente ao acumulado do ano, Piracicaba ocupa o 18 º lugar, com 3360 vagas; Limeira em 19º com 3.135; São Carlos em 31º com 2.087 vagas; Rio Claro em 45º com 1.608 vagas e Araras em 47º lugar com 1.523 vagas

O governo de São Paulo também divulgou o ranking das 50 cidades com maior saldo positivo de empregos no período dos últimos doze meses. Nesta lista, da região, aparecem Piracicaba na 16ª (3.770 vagas) e São Carlos na 34ª ( com 1.837 vagas).

Nacional

No Brasil, os números de vagas criadas são:

Julho: 129.775

Acumulado do ano: 1.347.807

Últimos 12 meses: 1.523.904