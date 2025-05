Prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, em reunião no Ministério das Cidades nesta quarta-feira (07)

Nas reuniões, chefe do Executivo de Rio Claro também tratou de dois projetos de macrodrenagem e da avenida Integração; recursos para aeroporto virão do governo federal

O prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto (PSD) cumpriu agenda nesta quarta-feira (07) em Brasília. Pela manhã, o prefeito esteve no Ministério das Cidades, acompanhado pelo deputado federal João Cury, em reunião com o secretário Antonio Vladmir, em busca de recursos para duas grandes obras de macrodrenagem, a primeira no Jd. São Paulo (estimada em cerca de R$ 80 milhões) e a segunda na região do Corpo de Bombeiros (estimada em R$ 400 milhões). O objetivo é conseguir que Rio Claro seja incluída no rol das cidades atendidas pelo Plano de Aceleração do Crescimento-PAC, que passou a beneficiar somente municípios com áreas de risco. Para Gustavo, após o episódio das enchentes na Lagoa Seca do Cervezão, Rio Claro pode ser estar nesta lista em 2026. A reunião também teve o objetivo de buscar alternativas para o financiamento do projeto da Avenida Integração, que será construída no antigo trajeto da ferrovia.

No período da tarde, a reunião foi na Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT)- Superintendência de Transportes Ferroviários, onde o prefeito discutiu a transferência das oficinas da ferrovia do Centro para o Jardim Guanabara. O contrato estabelece prazo em dezembro de 2026 para que a Rumo providencie a mudança, mas a concessionária já solicitou adiamento para 2028, pedido que foi rejeitado pela agência nacional. A reivindicação do município, segundo o prefeito, é de que pelo menos a Rumo desocupe a área central até 2026. O prefeito também anunciou que vai reivindicar a doação da área da ferrovia no Centro para o município, nos moldes do que Araraquara já conseguiu.

A última reunião do dia aconteceu no Ministério dos Portos e Aeroportos. Acompanhado pelo prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta (PSD), Gustavo foi recebido pelo ministro Silvio Costa Filho e encaminhou tratativas para agilizar procedimentos como desapropriação de área e o projeto executivo do aeroporto regional. A boa notícia é de que os recursos para o aeroporto virão do governo federal.