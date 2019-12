Em Araras, polícia prende suspeito de latrocínio contra lemense

Ramon Rossi

O suspeito de ter matado Júlio César Ferreira, de 29 anos, com um objeto contundente e de ter levado carro, carteira e celular da vítima no dia 2 de dezembro, em Araras, foi preso numa operação do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil. A vítima, de Leme/SP, foi achada sem roupa em uma estrada vicinal na zona rural do município.

Segundo o delegado Tabajara Zuliani dos Santos, que comanda as investigações, o suspeito, de 20 anos, é natural da Bahia, mas estava morando em Araras. Ele foi preso por 30 dias.

“Desde o início estávamos realizando um trabalho intenso. O rapaz, que é usuário de drogas, talvez tenha encontrado com Júlio, o agrediu severamente e roubou seus pertences. Os investigadores, sabendo que o rapaz vendia um celular semelhante ao da vítima, entraram em contato com o suspeito e marcaram um encontro. Ele foi detido e, ao consultar os dados do aparelho, era o da vítima”, explicou o delegado.

O veículo de Ferreira foi encontrado pela GCM na zona rural do município em um canavial próximo ao local onde seu corpo foi achado. Por meio de imagens de câmeras de segurança e testemunhas, a corporação conseguiu checar o local onde o rapaz foi visto pela última vez. O suspeito está preso na Cadeia Pública de Pirassununga/SP até o término das investigações.