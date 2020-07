O período de quarentena tem exigido que as empresas criem soluções inéditas para as suas rotinas. Para realizar o processo seletivo do seu Programa de Estágio de 2020, a Elektro utilizou um aplicativo desenvolvido pela empresa Eureca, digitalizando integralmente o processo. Foram mais de 11 mil candidatos inscritos. Desse total, 700 escolhidos para entrevistas para ocupar as 250 vagas disponíveis em diversas áreas, como engenharia, finanças e jurídica.

O processo seletivo teve início em fevereiro, antes da pandemia, quando os interessados realizaram uma inscrição online pela plataforma da Eureca. Nessa etapa, os candidatos preencheram um “Fit Cultural” feito para avaliar a conexão de seus valores aos propósitos da empresa e enviaram um vídeo individual apresentando a si mesmos e comunicando as suas expectativas. Essa etapa contou ainda com uma atividade educativa em que os inscritos puderam aprender sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, adotados pela empresa.

Quando a quarentena foi decretada, as dinâmicas de grupo, que seriam presenciais, precisaram ser adaptadas de forma rápida e foi nesse momento que a companhia optou pelo uso do aplicativo de recrutamento. “Digitalizamos todo o processo seletivo e mantivemos o Programa de Estágio como uma forma de incentivar a atração e formação de talentos”, diz Mirella Ficoni, responsável pela área de desenvolvimento organizacional da Elektro.

Como funciona o aplicativo

Os gestores que possuem vagas de estágio abertas foram orientados a baixar o aplicativo, que mostra os perfis e os resultados dos cinco candidatos mais bem avaliados na primeira etapa. A tela do app apresenta um guia com orientações para os líderes, o cronograma do processo seletivo, a lista de candidatos com os seus resultados e os horários das entrevistas, que acontecem a cada semana.

Com as informações sobre competências e habilidades de cada um dos candidatos apresentadas no aplicativo, os responsáveis escolheram três finalistas para seguir para a última fase: a entrevista online. “É interessante que o processo seletivo envolve o gestor, que irá conduzir a experiência profissional do estagiário”, explica Mirella. A entrevista final será realizada em julho por chamada de vídeo, por meio da plataforma Teams, da Microsoft.

Tecnologia para rápida adaptação

No início da pandemia, a empresa se adaptou, de forma rápida, para que parte de seus funcionários trabalhassem em sistema home office. Em apenas quatro dias, a Elektro criou sistemas e processos para que os colaboradores trabalhassem de suas casas sem que a mudança causasse impacto no atendimento aos clientes. Os investimentos em tecnologia realizados pela empresa e a dedicação das equipes foram fundamentais nesse processo.