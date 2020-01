Eleitor com título cancelado deve regularizá-lo até maio

Atenção, eleitores. Quem teve o título eleitoral cancelado no final do ano passado, devido à falta de cadastramento biométrico em Rio Claro, tem até o dia 6 de maio para fazer a regularização.

É a última oportunidade para que o eleitorado consiga votar na eleição municipal deste ano, marcada para outubro. Guilherme Taufic, chefe do cartório da 110ª Zona Eleitoral, lembra que “o eleitor precisa comparecer aos cartórios com os documentos necessários para realizar a biometria e reativar o título de eleitor”, informa.

Ainda segundo Taufic, somente nessa terça-feira (7) foram atendidas cerca de 200 pessoas nos cartórios 110 e 288ª Zona Eleitoral. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até a última segunda-feira (6) eram pouco mais de 19 mil títulos cancelados no município.

Os documentos necessários para fazer a regularização, bem como o cadastramento biométrico, são: comprovante de endereço em nome do eleitor, RG original ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal (OAB, CRM, CREA, etc) ou certidão de nascimento ou certidão de casamento, comprovante de quitação do serviço militar (homens com idade entre 18 e 45 anos) para o primeiro título e Título de eleitor e comprovantes de votação, se tiver.

Para regularizar o eleitor pode fazer o agendamento de atendimento no cartório da sua zona eleitoral, que é realizado no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (www.tre-sp.jus.br).

Vale lembrar que, com o título cancelado, o eleitor tem o CPF bloqueado e não pode conseguir empréstimos e financiamentos em bancos, obter passaporte ou carteira de identidade, prestar concursos, votar nas eleições e fazer matrícula em universidades.

Também pode ter problemas com o eSocial, FIES, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, aposentadoria, salário de servidor público, conta bancária e empresas que não aceitam funcionários sem quitação eleitoral e com o CPF suspenso.

Eleição

