As eleições municipais deste ano contam com 24 candidatos e candidatas às Prefeituras dos municípios da região de Rio Claro. O levantamento foi realizado conforme dados disponibilizados pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que foi consultado pela reportagem do JC. O prazo para registro das candidaturas ao Executivo terminou sábado (26). No entanto, conforme calendário eleitoral, caso os partidos políticos ou as coligações não tenham requerido, um segundo prazo se encerrou na quinta (1º).

Cordeirópolis

O prefeito Adinan Ortolan (MDB) tentará a reeleição junto à atual vice Fátima Celin (PT). A coligação conta com os partidos PSD, PSB, PL, PDT, DEM, PP, PSL, Solidariedade, Podemos e PCdoB. A oposição tem como candidato a prefeito Dr. Christian com o vice Aldo Amigo, ambos do PSDB em coligação com o Republicanos e o PV. Completa a lista Féio Tamiazo com o vice Jaime Seneme, em chapa do Cidadania coligada com o PTB e Patriota.

Santa Gertrudes

O atual vice-prefeito Glalson Chamon (PSDB) é candidato a prefeito com o vice Décio Isidoro (MDB) em coligação com o DEM. Gino da Farmácia (PL) é candidato a prefeito com o atual vereador Alexandro do Iporanga (PSC). Miguel Ribeirão (PSD) disputa a prefeito com o vice Antonio ‘Gordinho’ Cândido (PTB) em coligação com o Republicanos e Patriota. Rogéria Freitas é candidata a prefeita, a única mulher a disputar a Prefeitura, pelo PSL com o vice Marcelo de Souza.

Ipeúna

O atual prefeito Zé Banana (PSD) disputa a reeleição com a vice-prefeita Doroti de Fátima Zem (Podemos). A oposição fica a cargo de Diego Heron Pinheiro, candidato a prefeito pelo PP, com a vice Aline Pasetto (MDB) em coligação com o DEM e Avante.

Itirapina

No município há quatro chapas para o pleito à Prefeitura. Adelson Jacaré (PT) é candidato a prefeito com o vice Roberto Nascimento (PT). Dona Graça, do PSDB, é candidata a prefeita com o vice Lemão Sanches, do mesmo partido em coligação com o PP, PDT, PTB, DEM e Republicanos. Fabio Piloto é candidato a prefeito com o vice Fabio Robin, ambos do PSL. Ruy Gomes é o último nome na disputa a prefeito com o vice Félix de Oliveira, ambos do MDB em coligação com o PL, PSB, PSD e Podemos.

Analândia

A cidade registra três candidaturas. Odair Mistro é candidato a prefeito com o candidato a vice-prefeito Pedrão Bertoleti em chapa do PDT. O professor Paulo Franceschini é candidato a prefeito do Republicanos com o vice Guilherme da Farmácia (PSB) em coligação com o PSD, MDB e PV. Silvana Perin é candidata a prefeita pelo DEM com o vice Nelson Brito, do mesmo partido, em coligação com o PTB e PSDB.

Corumbataí

Leandro Martinez é candidato à reeleição na Prefeitura pelo DEM com o vice João Altarugio (MDB) em coligação com o PSDB e Podemos. A oposição é registrada pelo candidato Silvio Mattos, candidato a prefeito pelo PTB com o vice Carlão Campiolo, do mesmo partido. Ainda, também pelo candidato Vicente Regitano com o vice José ‘Xuxa’ da Silva em chapa pura do PSD.

Araras

A cidade de Araras tem cinco candidatos ao Poder Executivo este ano. O atual prefeito Junior Franco (DEM) tenta a reeleição com o vice Carleto Denardi (MDB) em coligação com o PSL, Republicanos e Podemos. Bonezinho Corrochel é candidato a prefeito pelo PTB com o vice do PSD, Jackson de Jesus.

Helder Bovo é candidato pelo PRTB com o vice Regis Soares, do mesmo partido, em coligação com o PMB. O ex-prefeito Pedrinho Eliseu volta a disputar a Prefeitura pelo PSDB com a vice Professora Anete, também do partido em coligação com o PP, Avante, Rede, Solidariedade, Pros, PDT, PL e PSB. Ainda, o candidato a prefeito Professor Bibo Bozzini (PT) com a vice Rose Conte (PT).