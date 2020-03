Dando sequência ao trabalho de acompanhamento da pré-campanha para as eleições municipais deste ano, o Jornal Cidade de Rio Claro traz na edição impressa deste domingo (15) a primeira pesquisa eleitoral de 2020 para os leitores.

O cenário no município está cada vez mais se afunilando e, a partir disso, os diretórios dos partidos que lançarão candidatos e candidatas à Prefeitura Municipal trabalham para a tomada das decisões. Afinal, quem será o próximo prefeito ou prefeita de Rio Claro?

Novamente em parceria com o instituto Interativa Pesquisas, um dos mais renomados do setor de estatísticas e pesquisas do país, o Grupo JC de Comunicação traz quadros de prováveis postulantes ao Poder Executivo.

A metodologia utilizada faz um levantamento estatístico por amostragem estratificada, sendo que o conjunto da população moradora da cidade de Rio Claro é tomado como universo da pesquisa. O método de coleta de dados ocorreu com entrevistas presenciais mediante a aplicação de questionário estruturado pelo instituto na primeira semana do mês de março, entre os dias 7 e 10.

Foram entrevistadas 601 pessoas em todas as regiões do município. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Confira o resultado amanhã, nas páginas do JC.